Guerra alle cimici, parte la potatura degli olmi

sarà finalmente avviata la potatura dell'alberata di corso Trapani, costituita da circa 400 olmi. I lavori, fa sapere il Comune, saranno realizzati cercando di minimizzare il più possibile gli impatti sulla viabilità. Sarà tuttavia necessaria la chiusura parziale dei controviali interessati dall’intervento.

Un intervento a lungo atteso dai residenti di corso Trapani perchè, oltre alla consueta gestione delle piante, avrà lo scopo di prevenire e di mitigare la diffusione della cimice dell’olmo. A causa del caldo anomalo e della forte siccità, la scorsa estate ha comportato numerosi disagi ai residenti, per la sua presenza particolarmente infestante e invasiva nelle zone dove è più diffusa questa specie arborea.

Sugli alberi saranno inoltre realizzati trattamenti di tipo endoterapico, ovvero micro iniezioni al tronco che diffondono l'insetticida senza rischi per i cittadini e l'ambiente. Queste azioni verranno replicate nelle zone della città dove si è manifestato il fenomeno, ma dalle potature saranno esclusi gli ambiti in cui non c'è interferenza con i fabbricati o nei quali sono stati fatti interventi recenti.

A seguito dei controlli di stabilità sugli alberi di corso Trapani, che vengono periodicamente effettuati sul territorio a salvaguardia dell'incolumità dei cittadini e dell’ambiente, è emerso inoltre che 26 piante presentano un coefficiente di sicurezza non accettabile e pertanto dovranno essere abbattute ma saranno ripristinate appena possibile