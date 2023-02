Un anno di guerra in Ucraina, a Torino una fiaccolata per chiedere la pace

Centinaia di fiaccole accese per chiedere la pace, di fronte a quella che fu la fabbrica delle armi della prima guerra mondiale e che oggi è il quartier generale del Sermig, una delle principali realtà solidali di Torino. Nell'anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina, il mondo dell'associazionismo torinese e i sindacati si sono uniti per chiedere di mettere da parte le armi e favorire un canale negoziale per la risoluzione della guerra. Alla fiaccolata, dall'Arsenale della Pace fino a Palazzo di Città, hanno partecipato alcune migliaia di cittadini, dalla Comunità di Sant'Egidio alle Acli, dalla rete Scuola per la Pace fino all'Anpi.