I Måneskin infiammano Torino, rivedi le esibizioni

"Ci aspettavamo leggermente meno coinvolgimento, invece la risposta è stata notevole, da paura". Damiano, il frontman dei Maneskin, promuove a pieni voti i 13mila fan che hanno invaso il Pala Alpitour di Torino per il concerto del gruppo rock. Due ore di musica nella seconda tappa italiana del "Loud Kids Tour", riproposto dopo il nuovo album "Rush".

Un gigantesco sipario rosso a presentarli al pubblico, poi lo spettacolo sotto un tetto di lampi a infuocare la musica. Dopo la data zero di Pesaro, la band romana, torna ufficialmente in giro per il mondo con uno spettacolo che trova in scaletta anche i pezzi del nuovo album Rush!. Il via alle 21.15 quando Damiano, Victoria, Thomas ed Ethan entrano vestiti di nero, con tutta la loro energia. La prima delle ventiquattro canzoni in concerto si intitola Don't Wanna Sleep.