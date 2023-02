I punti di domanda sulla Pellerina

In un'analisi del Comune di Torino consegnata alla Regione sono elencate tutte le criticità sul nuovo ospedale che dovrebbe sorgere alla Pellerina per sostituire il Maria Vittoria e l'Amedeo di Savoia. Non un no a priori alla ipotesi di collocare lì il nuovo presidio medico ma una risposta che solleva dubbi e chiede di considerare che il sacrificio del parco sia compensato almeno con dei vantaggi.



L'analisi del Comune ha riguardato oltre alla Pellerina (ritenuta la soluzione più idonea) anche altre sei aree: la Vitali, il comando provinciale dei vigili del fuoco, la Regaldi, corso Regina/via Pietro Cossa e due che sono attigue Vallette e Traves. Si partiva dal presupposto che “non sono previste risorse economiche da dedicare a ingenti opere di bonifica”. Un altro vincolo è che l'area dovesse essere limitrofa agli ospedali che verranno sostituiti.



In totale sono dieci gli elementi da considerare, come la dimensione tra i 40 mila e i 200 mila metri quadri, la prossimità di assi viari e linee del trasporto pubblico, la classe geologica, la classe acustica delle aree limitrofe, l'attuale utilizzo, la necessità di variante al piano regolatore e la destinazione d'uso attuale. Emerge dal confronto che la Pellerina ha tre punti meno critici ma anche due più complicati.



La Città di Torino segnala altre criticità: il rischio idraulico, l'area viene infatti collocata all'interno di una classe di idoneità rispetto all'assetto idrogeologico a pericolosità moderata. Si chiede di ritornare a considerare uno sviluppo maggiormente verticale per evitare di espandersi verso aree più rischiose dal punto di vista idraulico. E poi si parla di compensazioni ambientali, visto che lo studio progettuale non esplicita le criticità legate al consumo di suolo necessario alla costruzione dell'ospedale. Un'altra incognita, infine, è cosa ne sarà dei due vecchi ospedali.