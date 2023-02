I quadri di Billetto tra visite guidate e musica

Una visita guidata con il curatore della rassegna e una performance musicale per pianoforte e flauto. Sono i due appuntamenti previsti per sabato 18 febbraio nell'ambito della mostra “Alfredo Billetto. Un inconscio dissolto”, in corso alla pinacoteca civica Levis Sismonda di Racconigi.

L’esposizione omaggia i settant’anni di attività espressiva dell’artista recentemente scomparso, ripercorrendo in maniera antologica la sua lunga carriera espositiva attraverso una trentina di dipinti. Accanto a questo nucleo di opere si potrà ammirare un’importante selezione di lavori appartenenti ad artisti della cultura piemontese, nazionale ed internazionale, come Federico Antonio (Fred) Carasso, Francesco Casorati, Mario Giansone, Cesare Maggi, Umberto Mastroianni, Piero Ruggeri, Luigi Spazzapan, Giacomo Soffiantino e Francesco Tabusso.

La visita sarà condotta dal curatore Giuseppe Biasutti mentre a esibirsi saranno Marina Gallerani al pianoforte e Simone Billetto, figlio dell’artista, al flauto. Il duo si è formato nel 1990 e ha maturato una proficua collaborazione artistica, realizzando numerosi concerti e produzioni musicali, anche in formazioni cameristiche e orchestrali.

La mostra è promossa dalla Città di Racconigi e organizzata dall'associazione culturale Carlo Sismonda Aps, insieme alle volontarie ed ai volontari della pinacoteca civica Levis Sismonda.