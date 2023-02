E' rimasto appeso per una ventina di minuti, a cinque metri di altezza, alla sbarra di un passaggio a livello che si era alzata. La disavventura è capitata a un ragazzino di 13 anni a Nole Canavese tra via San Vito e via Martiri della Libertà.

A salvarlo sono stati gli agenti della polizia municipale che prima hanno fatto sostare lo scuolabus sotto lo sventurato e poi hanno sfruttato una scaletta sul tettuccio per aiutarlo a scendere.