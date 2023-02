Il bacio dello scandalo. Rosa Chemical fa ancora parlare di sè

Fa parlare ancora di sè, nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, il rapper piemontese Rosa Chemical. Nei giorni scorsi aveva già attirato l'attenzione del pubblico, della critica e dei social per aver portato sul palco le tematiche del “gender fluid”, dell'amore libero e della sessualità.

Nella serata di Gala della 73esima edizione del Festival della canzone italiana, mentre cantava il suo brano “Made in Italy” vestito con una gonna pantalone e una camicia bianca, è prima sceso in platea avvicinanodsi e strofinandosi provocatoriamente con il collega Fedez, e poi lo ha preso per mano e portato sul palco accanto a lui durante l'esibizione, concludendo lo show con un lungo bacio sulla bocca.

“Lo so, mi è scappato. Ma questo è il Festival dell'amore e mi è venuto all'improvviso”: così si è poi giustificato con Amadeus. Altrettanto stupita Chiara Ferragni: “Sono senza parole”. “È meglio”, ha chiosato Amadeus sorridendo prima di lanciare la pubblicità.

Rosa Chemical ha concluso la sua prima volta sul palco dell'Ariston piazzandosi all'ottavo posto, dopo Madame e prima di Elodie