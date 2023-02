Il biodigestore di Borgo San Dalmazzo si farà. A mettere fine alla querelle che aveva animato il cuneese nelle ultime settimane il voto di 18 dei 39 comuni presenti all’assemblea congiunta di Acsr, l'azienda cuneese smaltimento rifiuti, favorevole all’accettazione dei fondi del PNRR per realizzare l'impianto. 12,8 milioni di euro destinati al trattamento dei rifiuti da trasformare in biogas e quindi in energia. Un sollievo per le tasche dei cittadini, ma anche un progetto che aveva sollevato molti punti di domanda. Tanto da spaccare e dividere i Comuni della zona. Fino all'assemblea. E non è bastato il voto contrario di Borgo San Dalmazzo, anticipato durante il consiglio comunale di giovedì e ribadito a gran voce dalla sindaca Roberta Robbione. A prevalere i sì più pesanti, quelli di Cuneo, Boves, Caraglio, Dronero e Busca (enti che detengono la maggioranza delle quote di Acsr).

A fare la differenza, l'assenso di Cuneo, con la sindaca Patrizia Manassero, e in mano il 38% delle quote.

La sindaca Robbione non si arrende e ha promesso battaglia in tutte le sedi opportune “Io di faccia ne ho solo una e farò valere i nostri interessi” ha ribadito.

Favorevoli al progetto anche altre amministrazioni, come Argentera, Busca, Castelletto Stura, Chiusa Pesio.

Contrari (18 comuni con il 24,6%): Entracque, Centallo, Sambuco, Cervasca, Demonte, Borgo San Dalmazzo, Roccavione, Robilante, Moiola, Acceglio, Beinette, Limone Piemonte, Montanera, Pietraporzio, Pradleves, Roccasparvera, Valloriate, Vinadio.

Astenuti: Rittana, Vignolo, Montemale.