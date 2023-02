Siamo abituati ad associare la parola "dipendenza" alla droga, all'alcool, al gioco. Esiste una dipendenza della quale si fa più fatica a parlare, quella dal sesso. Eppure ci sono persone che ne soffrono e che, come in questo caso, hanno intrapreso un lungo percorso per farsi aiutare e per potere oggi affrontare l'argomento in tutta la sua delicatezza e complessità. Un cammino non facile. E riuscire ad aprirsi anche in famiglia ha fatto la differenza.