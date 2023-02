Il Don giovanni, una delle opere più complesse e più riuscite di Wolfgang Amedeus Mozart, venne composta dal genio austriaco in soli 8 mesi.

Scritta con foga descrive un personaggio che non vuole pentirsi, non vuole stare nei ranghi, ma pretende la sua libertà. Riccardo Muti la diresse per la prima volta nel 1987. A distanza di oltre 35 anni il maestro la ripropone con il baritono Luca Micheletti nell'allestimento della figlia Chiara.