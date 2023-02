Il falò dei valdesi per celebrare la concessione dei diritti civili e politici

Tornano le celebrazioni per ricordare la concessione dei diritti civili e politici di re Carlo Alberto ai valdesi. Era il 1848. Quest'anno il 16 febbraio il falò sarà a San Secondo di Pinerolo. Per ragioni di costi, spiegano dal concistoro della chiesa pinerolese non è stato possibile ripeterlo in piazza D’Armi a Pinerolo. "Quest’anno abbiamo scelto San Secondo di Pinerolo - spiega Paolo Zebelloni, presidente del Concistoro della chiesa pinerolese, perché già l’anno scorso era stato preparato il falò, che poi non si era potuto accendere per la siccità. Inoltre intendiamo rinforzare i legami con la chiesa locale”.

La fiaccolata è partita dal tempio di San Secondo. Torce elettriche, lanterne, per raggiungere il tratto finale di via Lombarda, dove è stato accesso il falò e fatto un rinfresco. Presenti all'evento il presidente della Commissione sinodale per la Diaconia Francesco Sciotto, il vescovo cattolico Derio Olivero e i sindaci Luca Salvai (Pinerolo) e Adriana Sadone (San Secondo).

Domani ci sarà il culto nel tempio di via dei Mille, mentre nel pomeriggio, alle 17, sempre nei locali del tempio, si svolgerà l’incontro ‘Sviluppo locale, bisogni, nuove progettualità, sinergie: quale ruolo per la Chiesa Valdese e la sua Diaconia?’