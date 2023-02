Il Fenera Chieri vince 3-0 con lo Sliedrecht in Belgio. Ritorno mercoledì a Torino

In Olanda, nell’andata dei quarti della CEV Challenge Cup, in 60 minuti esatti di gioco la Reale Mutua Fenera Chieri ’76 si impone 0-3 in casa dello Sliedrecht. E’ il settimo successo biancoblù in altrettante gare giocate in coppa.

Opposte a una squadra giovane ma combattiva, nei tre set Grobelna e compagne hanno quasi sempre in mano la partita. Nella prima frazione c’è un primo allungo chierese da 4-4 a 4-7, con break risolutivo da 11-12 a 13-19 e punto del 18-25 messo a terra al secondo set point da Grobelna (che svetta con 6 punti e l’86% in attacco).

Nel secondo set il punteggio resta in bilico fino al 13-12. Qui gira a favore di Chieri che su servizi di Weitzel e Bosio piazza un parziale di 1-12 portandosi sul 14-24. La frazione termina quindi 16-25.

Nel terzo set le ragazze di Bregoli partono forte (1-4, 4-9) e raggiungono il vantaggio massimo di 7 punti sul 7-14. Nella seconda parte di set c’è spazio per Morello, Storck e Villani. Chieri si mantiene a distanza di sicurezza e chiude 18-25 con Rozanski al secondo match-point.

Migliori realizzatrici dell’incontro, uniche due giocatrici in doppia cifra, sono Grobelna e Mazzaro con 11 punti a testa. Nelle statistiche finali spiccano i tanti errori chieresi in battuta, ben 14, ma anche e soprattutto l’eccellente 57% di squadra di attacco, con il 100% (8 su 8) di Weitzel.

«Loro hanno dato tutto, e sapevamo che sarebbe stato difficile giocare contro questo tipo di squadra – il commento di Helena Cazaute – Noi abbiamo sbagliato un po’ troppo al servizio, ma l’importante è aver conquistato 3 punti».

Sliedrecht Sport-Reale Mutua Fenera Chieri ’76 0-3 (18-25; 16-25; 18-25)

SLIEDRECHT SPORT: Rahangmetan 1, Vos 7, Lukenduk 3, Stevens 7, Jolijn De Haan 5, Bulsma 8; Rekar (L); Eline De Haan, Joosten, Mourits. N. e. Cnossen, Kjosas. All. Bezemer; 2° Martijn.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Bosio, Grobelna 11, Mazzaro 11, Weitzel 9, Cazaute 9, Rozanski 9; Spirito (L); Morello, Villani 3, Storck 2. N. e. Butler, Kone, Nervini, Fini (2L). All. Bregoli; 2° Piazzese.

ARBITRI: Basic (Bosnia-Erzegovina) e Yilmazgil (Turchia).

NOTE: durata set: 20′, 19′. 21′. Errori in battuta: 4-14. Ace: 2-3. Ricezione positiva: 58%-54%. Ricezione perfetta: 25%-32%. Positività in attacco: 34%-57%. Errori in attacco: 12-6. Muri vincenti: 5-9.