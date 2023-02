Il giardino dedicato a Ilaria Alpi

Ilaria Alpi, Tullio Regge e Felicia Bartolotta, madre di Giuseppe 'Peppino' Impastato.

Sono alcuni delle persone a cui la Commissione Toponomastica della Città di Torino ha deciso all'unanimità di dedicare alcune aree cittadine.

Alla giornalista italiana che perse la vita nel marzo 1994 in Somalia sarà dedicata un'area verde in via Guido Reni. Per ricordare il fisico e matematico Tullio Eugenio Regge sarà ribattezzata una traversa di strada del Drosso mentre alla mamma di Peppino Impastato sarà dedicata un'area verde in via Monteponi.

Tra le altre intitolazioni, la Commissione ha, poi, deciso di dedicare un'area gioco nella piazzetta Luciano Jona a Florentina Motoc, costretta dalla criminalità organizzata a prostituirsi e poi uccisa e un giardino ad Alfonsina Morini detta Alfonsina Strada, considerata la 'migliore ciclista d'Italia'.