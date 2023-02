Piemonte, il grande freddo

La scorsa notte è stata una delle più fredde degli ultimi inverni sulla pianura piemontese, complice l’intensa irruzione di aria gelida di origine artica. Le temperature minime hanno raggiunto diffusamente valori di -5/-7°C, ma con picchi di -10/-12°C sui fondovalle del Monferrato Astigiano, con un minimo di ben -12.4°C a Castell’alfero (AT), a soli 140 metri sul livello del mare e fino a -10.2°C ad Asti Nord. Anche Alessandria e Vercelli sono scese fino a -7°C, -3.3°C a Torino Giardini Reali e fino a -5.4°C a Torino - Vallere, nell'estrema periferia meridionale del capoluogo.

L’aria artica ha però le ore contate: dal weekend e per gran parte della prossima settimana tornerà a rinforzarsi l’anticiclone subtropicale, con un sensibile e repentino rialzo delle temperature soprattutto in montagna, dove lo zero termico si porterà intorno ai 3000 metri e con locali condizioni di foehn. Permarrà un moderato gelo notturno soltanto sulle pianure orientali del Piemonte, segnatamente su Astigiano, Vercellese, Alessandrino ed Est Torinese, dove le minime toccheranno ancora valori fino a -3/-6°C, ma da domenica le massime pomeridiane supereranno anche la soglia dei 12-13°C con accentuata escursione termica tra l’alba e il pomeriggio.

Nessuna perturbazione in vista almeno fino al 17-19 febbraio.