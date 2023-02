Il Ministro Calderoli accelera sull'autonomia regionale

- "Chi teme che la mia proposta determinerebbe un'Italia a due velocità dovrebbe aprire gli occhi: l'Italia non a 2 ma 5 o 6 velocità c'è già oggi. Noi vogliano adeguare la velocità di tutti a una che non sia quella di oggi, ma sia un'alta velocità". Così il ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, arrivando a Palazzo Lascaris, sede del consiglio regionale del Piemonte, dove ha partecipato a una riunione della Commissione Autonomia.



E sui dubbi espressi dall'Anci, Calderoli aggiunge: "fermo restando l'autonomia dell'Associazione dei Comuni, non credo che la posizione espressa da alcuni sindaci che ideologicamente sono contrari all'autonomia rappresenti la maggioranza dei sindaci in Italia: giovedì, in occasione della Conferenza unificata, ce la rappresenteranno".

Per Calderoli infatti, "anche i sindaci, oltre alle Regioni, hanno solo da trarre benefici dall'autonomia".