Prima di arrivare a Torino per partecipare alla riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, in prefettura, il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi è stato in valle di Susa e ha visitato, a San Didero, il cantiere della nuova linea ferroviaria Torino-Lione, incontrando le forze di polizia.