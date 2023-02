Il Piemonte a Sanremo. Rosa Chemical, il maestro Fabio Gurian e i cantautori Liede e Bianco

Manuel Franco Rocati, in arte Rosa Chemical, è l'unico piemontese in gara quest'anno sul palco dell'Ariston. Propone il suo “Made in italy”. Inno che lui stesso ha definito all'amore libero, poligamo e privo di pregiudizi, che già ha sollevato diverse polemiche.

Direttore d'orchestra per l'esibizione del cantante di Alpignano un altro piemontese, il maestro Fabio Gurian. Sarà lui la bacchetta anche per un altro artista in gara stasera Tananai con Tango.

E proprio con Rosa Chemical l'anno scorso Tananai aveva fatto ballare il pubblico del festival sulle note di A far l'amore comincia tu di Raffaella Carrà.

Il Piemonte al festival non finisce qui ma sarà protagonista anche con una veterana di Sanremo, Giorgia. A scrivere il suo brano due cantautori torinesi Francesco Roccati, in arte Liede, e Alberto Bianco.