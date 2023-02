Il pubblico apprezza le provocazioni di Rosa Chemical, rivedi il suo duetto

Quel che è certo è che non lascia indifferenti. Rosa Chemical da Alpignano, unico piemontese in gara quest'anno al Festival di Sanremo, lancia anche nella serata delle cover e dei duetti il suo messaggio di amore e libertà. Con una buona dose di provocazione. E lo fa insieme a Rose Villain, con cui si esibisce in “America”, un brano di Gianna Nannini che spiazzò i benpensanti nell'ormai lontano 1979.

Dopo la quarta serata Rosa Chemical è all'ottavo posto nella classifica generale di questo Sanremo numero 73. Guidata dal più che favorito Marco Mengoni. Quinto posto per Giorgia, che ha portato al Festival il brano “Parole dette male” scritto dai torinesi Liede e Bianco.

La classifica

Marco Mengoni Ultimo Lazza Mr Rain Giorgia Tananai Madame Rosa Chemical Elodie Colapesce-Dimartino Gianluca Grignani Coma Cose Modà Articolo 31 Lda Leo Gassmann Paola&Chiara Ariete Mara Sattei Colla Zio Gianmaria Cugini di Campagna Levante Olly Anna Oxa Will Shari Sethu.

