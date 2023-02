Il teatro accessibile a Torino

Prima una spiegazione della storia, poi la possibilità di toccare la scenografia. Così, con pochi accorgimenti, uno spettacolo teatrale diventa accessibile anche a spettatori non vedenti o ipovedenti. Succede a Torino, al teatro Bellarte. La rappresentazione deve ancora iniziare. Un gruppo di soci dell' Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti partecipa a una visita guidata dall'attrice. Il progetto riguarda per ora i tre spazi riuniti da Fertili Terreni Teatro, che comprende oltre a Bellarte anche San Pietro in Vincoli e OFF TOPIC.

Quindici in tutto gli spettacoli di questa stagione accessibili grazie alle audiodescrizioni.

Servizio di Maria Elena Spagnolo, immagini di Luciano Gallian; montaggio di Cristiano Gaviglio.

Con interviste a Giovanni Laiolo, Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Simone Schinocca, Tedacà