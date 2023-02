Il Toro non ripete l'impresa e il diavolo si rilancia

Il Toro non riesce a ripetere l'impresa compiuta un mese fa in Coppa Italia ed esce sconfitto dalla sfida di San Siro con il Milan.

Il primo tempo scivola via senza grandi emozioni. I rossoneri paiono non avere ancora assorbito lo shock del K.O. nel derby ma i granata non riescono ad approfittare delle fragilità dei campioni d'Italia. Al decimo Miranchuk spreca un bel recupero palla di Buongiorno calciando alto. Poi è Sanabria a farsi vivo in un paio di circostanze dalle parti di Tatarusanu senza trovare però precisione. La squadra di Pioli non è invece pervenuta e i fischi di San Siro al riposo lo certificano.

I rossoneri si svegliano nella ripresa. Prima Milinkovic Savic non si fa sorprendere dal colpo velenoso di Leao e poi è lo stesso portiere serbo a neutralizzare in due tempi una conclusione di Giroud. Sono però le avvisaglie del vantaggio del Milan che arriva al diciottesimo con Giroud che gira in rete un cross millimetrico di Theo Hernandez. Juric prova a cambiare il destino della partita inserendo Karamou e Radonjic ma i granata non riescono mai a essere pericolosi e dopo cinque minuti di recupero arriva il triplice fischio finale che sancisce l'uno a zero per i rossoneri. Per i granata un passo indietro nella rincorsa all'Europa.