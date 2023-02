Il Toro vede l'Europa e Cairo prova a blindare Juric: "Pronti al rinnovo"

Quel settimo posto solitario, alle spalle dell'Atalanta, potrebbe significare Europa. E, dopo la vittoria per 1-0 contro l'Udinese, Urbano Cairo coccola la sua squadra. A partire da quel Ivan Juric, con cui non sono mancati un po' di attriti nelle ultime settimana per via di alcune scelte di mercato che il tecnico non ha gradito.

“Juric sa che saremmo felici di rinnovare il contratto - dice il presidente granata -. Non è un problema, quando lui si sentirà pronto me lo dirà”.

Cairo difende poi l'operato della società sul mercato: “Con Lukic è stata come Belotti, non avrebbe mai firmato: mi è spiaciuto, ma l'avremmo perso a zero. Ma abbiamo preso Ilic, ho ascoltato il mister che lo ha voluto fortemente ed è stato l'investimento più importante della serie A durante il mercato di gennaio".

Testa ora al campionato, che può regalare soddisfazioni dopo la delusione dell'eliminazione dalla Coppa Italia: "Il campionato è ancora lungo, dobbiamo far bene una partita alla volta - dice Cairo - ed è un peccato per la Coppa Italia, si poteva anche non perdere a Firenze ma succede…".