"Tifo Napoli e sono anti juventino", bufera social sul pm dell'inchiesta plusvalenze

Una dichiarazione che non lascia indifferente il popolo bianconero. A pronunciarla, come una battuta di spirito durante un convegno sulla prevenzione degli illeciti tra giustizia penale e sportiva risalente al 2019, il pubblico ministero che si sta occupando dell'inchiesta sulle plusvalenze già costata alla Juventus 15 punti di penalità.

“Lo ammetto, sono tifosissimo del Napoli e odio la Juventus. Come tifoso è importante il Napoli, come pubblico ministero sono anti-juventino, ossia contro i ladrocini in campo”, le parole del magistrato.