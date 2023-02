Impresa Igor, travolge il Vakifbank

Volley femminile. Impresa delle azzurre di coach Lavarini in Champions League. Hanno sconfitto la corazzata Vakifbank della ex Paola Egonu per 3 a 1. Il match, inizialmente in programma lo scorso 8 febbraio a Istanbul, era stato rinviato a causa della decisione del governo turco di sospendere tutte le competizioni nazionali e internazionali in patria, a seguito del tragico terremoto di due giorni prima. Una situazione che non ha lasciato indifferente la società piemontese: devolverà tutto il ricavato in beneficenza a sostegno delle popolazioni colpite dal terremoto.