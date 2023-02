Inchiesta Juve, spunta il caso Mandragora

Potrebbe arricchirsi di un nuovo capitolo l'inchiesta Prisma della Procura di Torino sui bilanci della Juventus. Oltre al nodo plusvalenze e a quello della manovra stipendi, ora si parla di possibili nuove contestazioni per “rapporti opachi” con altri club. Debiti verso altre società non registrati. “Debiti morali”, come li avrebbe definiti l'ex direttore dell'area sportiva Fabio Paratici, messi nero su bianco da “side letter”.

Il caso Mandragora

A darne notizia è il Corriere della sera, che riporta il caso di Rolando Mandragora: il giocatore - ex Toro e ora alla Fiorentina - venne ceduto dalla Juventus all'Udinese per 20 milioni di euro, con una plusvalenza di 13 milioni. Il contratto prevedeva, per la Juve, un diritto facoltativo di “recompra” a 26 milioni, da esercitare entro il 2020. Mandragora ha vissuto alti e bassi a Udine, pesantemente condizionato anche da un infortunio al crociato. Eppure, la Juve l'ha ricomprato lo stesso, per 10 milioni più 6 di bonus, per poi lasciarlo in prestito ai friulani fino al 2021. Il sospetto dei PM è che dietro quella “recompra” ci fosse un obbligo di riscatto, sottoscritto in un accordo segreto. Fatto che avrebbe permesso alla Juventus di iscrivere a bilancio, nel 2019, la plusvalenza di 13 milioni di euro, e non il debito di 26 milioni. Rolando Mandragora è stato già sentito dai PM, così come il vicepresidente dell'Udinese Stefano Campoccia e l'ex dirigente juventino, ora alla Roma, Maurizio Lombardo. Traccia del debito sarebbe emersa da una mail del 10 luglio 2020 spedita da Claudio Chiellini, fratello di Giorgio e capo dell'area prestiti della Juve. Ipotesi analoghe sarebbero emerse anche da alcune operazioni con l'Atalanta, che avrebbero generato un debito non contabilizzato di 14 milioni e mezzo di euro.

Dybala nuovamente sentito

Paulo Dybala, intanto, già sentito dai magistrati di Torino, è stato nuovamente ascoltato a Roma dalla Guardia di finanza in merito alla manovra stipendi. Scopo dell'audizione, chiarire le modalità anche economiche dell'addio alla Juventus, alla fine della scorsa stagione. Gli inquirenti, a quanto risulta, vogliono capire se i 3 milioni iscritti a bilancio dalla Juventus nel 2021-22 corrispondono alle mensilità che deve ancora percepire: anche qui, come per Cristiano Ronaldo, potrebbe esserci una “carta” - è l'ipotesi dell'accusa - che attesterebbe la natura obbligatoria del versamento. Dal filone manovra stipendi potrebbero prodursi anche nuove penalizzazioni per la Juventus, e perfino squalifiche per i calciatori.