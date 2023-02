Insulti razzisti contro Kostic, il caso a La Spezia

Juventus-La Spezia non è ancora finita. L'ultima gara di Serie A dei bianconeri rischia di avere dei tempi supplementari nella giustizia sportiva. Già perché la Figc sta valutando se aprire un'inchiesta sugli insulti ricevuti da Filip Kostic quando è stato sostituito. Un episodio su cui in queste ore è intervenuto anche il primo cittadino spezzino, Pierluigi Peracchini dicendosi “disgustato” per i cori contro il serbo, ma allo stesso tempo accusando il giocatore di aver provocato la tifoseria con dei gesti.



Ma andiamo con ordine. Minuto ‘81, l’ala bianconera viene richiamata in panchina da Massimiliano Allegri. Al suo posto deve entrare Samuel Iling-Junior per gli ultimi dieci minuti finali. Il serbo però non va a centrocampo ma esce passando sotto il settore ospiti. Partano i fischi e, dai video sui social, si sente anche almeno un insulto razzista ("zingaro"). Il giocatore replica con un saluto e poi fa anche il gesto “ok” con il pollice. Un episodio su cui è probabile l’apertura di un’inchiesta della Figc, anche se per averne certezza si dovrà attendere il pronunciamento al riguardo del giudice sportivo, il comunicato del quale uscirà oggi, martedì 21 febbraio.

servizio di Davide Lessi