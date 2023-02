"Io, Cavaliere della Repubblica ma senza cittadinanza italiana"

Premiata per il suo impegno a fianco dei bambini, ritenuta un esempio dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ma Fatima Zahra El Maliani, 22 anni, non è cittadina italiana. “Sono arrivata in Italia quando avevo due anni - racconta - e ora che ne ho 22 sono ancora legata a un permesso di soggiorno”. Una condizione che l'ha penalizzata, sostiene, anche nella possibilità di ottenere borse di studio internazionali.

Fatima è stata nominata dal presidente Sergio Mattarella “Cavaliere dell'ordine al merito della Repubblica”. Si tratta di un riconoscimento agli “esempi civili”, persone che si sono distinte per la solidarietà, il volontariato, l'inclusione. Fatima, che da piccola appena arrivata a Torino ha avuto sostegno dal Sermig “perché mia mamma che faceva la colf non poteva aiutarmi a fare i compiti”, ha deciso di restituire quanto ha ricevuto.

Così, ha dato vita al doposcuola Unicef ospitato a Casarcobaleno, nel cuore multietnico di Porta Palazzo. Diversi volontari affiancano ogni sabato pomeriggio una trentina di bambini delle scuole elementari, tutti stranieri, e li aiutano a fare i compiti ma anche attività di svago e culturali, come le visite ai musei cittadini. L'iniziativa è nata durante il Covid per arginare le tante difficoltà dovute alla didattica a distanza. Fatima, dopo la laurea in Giurisprudenza, sta frequentando la magistrale nella scuola di merito Sant'Anna di Pisa.