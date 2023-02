ITS Academy: 4 progetti per promuovere le attività di 4 aziende piemontesi

Fare rete mettendo in contatto le aziende con giovani capaci di guardare il mercato con occhi nuovi. E allo stesso tempo costruire un ponte tra tradizione e innovazione, mettendo insieme design thinking, storytelling, rebranding. Parole complesse per un concetto semplice: raccontare in modo nuovo attività e prodotti di un'azienda, portando innovazione tecnologica in mondi ancora a conduzione familiare. È la missione in cui si sono cimentati gli studenti degli Its Academy con quattro eccellenze agroalimentari e turistiche del Piemonte. Li abbiamo intervistati durante la presentazione del progetto, voluto da Fondazione Crt, la piattaforma Upskill 4.0 e Unicredit.

Si va dalla lavorazione della nocciola Igp in Alta Langa, alla rete agricola del biellese, ai servizi alberghieri sul lago d'Orta, fino al cicloturismo a Stresa. I ragazzi hanno analizzato i bisogni degli imprenditori, studiato le peculiarità di ciascuna azienda e proposto soluzioni. Ad esempio la creazione di campagne social o di nuovi siti web interattivi per rendere più accattivante l'offerta.