Iveco, conti floridi dopo lo spin off: +15,9% in borsa

Ricavi e utili in crescita per Iveco nel 2022. La società di camion, autobus e furgoni, dopo lo spin off dello scorso gennaio da Cnh industrial, ha chiuso l’anno con bilanci superiori alle attese: conti promossi anche dalla borsa, con l’azienda che a Piazza Affari ha chiuso la seduta con un + 15,9%. "Sono conti solidi, abbiamo posto le basi per il 2023. Siamo concentrati a continuare il percorso di redditività e raddoppieremo gli sforzi per creare nuove partnership", ha commentato l'amministratore delegato Gerrit Marx.

I ricavi consolidati 2022 di Iveco Group ammontano a 14 miliardi di euro, in crescita del 13% rispetto all'anno precedente, mentre l’utile netto è salito di 85 milioni di euro attestandosi a 225 milioni di euro. Buone anche le aspettative per il 2023: sulla base delle prospettive del settore e del portafoglio ordini Iveco prevede un ulteriore aumento dei ricavi, stimato tra il 2 e il 3%, delle attività industriali.

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto Marx - è mantenere il trend positivo nei camion medi e pesanti, accelerare nelle linee dei veicoli commerciali leggeri dove siamo più forti e consolidare la nostra posizione di leader nel mercato degli autobus, in particolare nella gamma elettrica". Marx ha parlato di "un portafoglio ordini solido con la produzione di 30-35 settimane già venduta per i veicoli commerciali leggeri, medi e pesanti", anche se agli analisti non ha nascosto la necessità di essere prudenti, "visto che alcune sfide nella catena di approvvigionamento dovrebbero continuare a breve termine”. Il manager ha poi confermato che nel 2023 non saranno distribuiti dividendi agli azionisti.