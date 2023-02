Juventus-Fiorentina 1-0, gli highlights della partita

Juventus-Fiorentina, gli highlights della partita. Allegri a fine gara polemico con un tifoso che contestava Kean è la sintesi di una partita giocata sul filo dei nervi. Juve-Fiorentina, c'è il tridente, ma nei primi minuti fioccano le ammonizioni: Rabiot e poi Alex Sandro. All'11esimo, da un errore di Ranieri Vlahovic serve Di Maria, il tiro carambola su Kostic che manda fuori di pochissimo. Al 22esimo Chiesa crossa, buco di Milenkovic, Vlahovic incredulo, ci va Kostic che chiama alla gran parata Terracciano. Al 33esimo De Sciglio, dalla destra, palla a Di Maria, cross per Rabiot, colpo di testa: Terracciano si supera, ma nello stupore generale la gol line technology dice che il pallone è dentro: 1 a 0 Juve.

Tecnologia protagonista

Secondo tempo. Minuto 58. Locatelli ruba palla, serve Kostic che imbecca Vlahovic, più veloce di Terracciano: palla in rete, il serbo non esulta. Ma non ce n'è bisogno, perché interviene il fuorigioco automatico: al microscopio, Vlahovic è in offside. Gol annullato. Il raddoppio lo sfiora al 66esimo il neoentrato Kean, erroraccio di Dodò, ma l'attaccante spara addosso a Terracciano. La Fiorentina si vede all'81esimo. Cross di Kouamé, testa di Jovic: fuori di pochissimo. All'88esimo Amrabat, palla in area, arriva Castrovilli che trova l'angolino giusto per il pareggio della Fiorentina. Ma attenzione: c'è Ranieri in fuorigioco, giudicato attivo perché ostacola Locatelli. Annullato. C'è ancora tempo per il mancato raddoppio di Kean al 90esimo. Finisce qui. La Juve a un punto dal Toro e dal settimo posto. Senza penalità, sarebbe seconda.