Paul Pogba il grande assente di Juventus-Lazio

Massimiliano Allegri è chiaro: Paul Pogba, l'uomo più atteso dell'anno quindi starà fuori anche nella partita che vale una stagione. Dopo il terremoto in campionato la Coppa Italia per la Juventus diventa il primo obiettivo. La Lazio, guidata dall'ex Maurizio Sarri, è un ostacolo che richiede il massimo impegno. Per questo, dopo la disfatta in casa contro il Monza, serve una Juventus compatta. Eppure mancherà ancora l'uomo che con il suo ritorno dopo la parentesi United in questa stagione avrebbe dovuto guidarla. Paul Pogba non ci sarà. Ancora. “A parte Bonucci che è ancora fuori -così Allegri in conferenza stampa- l'unico che non sarà disponibile perché ha un indolenzimento sui flessori è Pogba: quando vieni da molti mesi di inattività come alzi il livello e l'intensità dell'allenamento ti vengono fuori dei dolori”.

Il francese non gioca una partita ufficiale dal 19 aprile e deve ancora riprendersi dall'infortunio patito il 24 luglio a Los Angeles durante la preparazione estiva. Altri tempi, altra Juventus, altra storia. Il Polpo in queste settimane sarebbe servito ad una squadra frastornata dal -15 in classifica e dal terremoto societario. Niente da fare. Una scommessa che sembra persa, anche alla luce di un ingaggio da oltre 10 milioni di euro a stagione. I protagonisti quindi dovranno essere altri: Dusan Vlahovic, annunciato titolare in attacco ed affiancato con tutta probabilità da Federico Chiesa. La coppia che, sulla carta, doveva rappresentare la bocca di fuoco di questa Juventus ma che nell'ultimo anno non ha ancora giocato un minuto. Un altro dettaglio non di poco conto per una Juventus rivelatasi improvvisamente fragile.