La Bertram Tortona cala il poker in vista della Coppa Italia

Nonostante le assenze di Harper e Macura, la Bertram Tortona centra il quarto successo consecutivo contro la Pallacanestro Trieste. Una vittoria mai in discussione. I bianconeri nel Palaenergica Ferraris di Casale Monferrato hanno preso il comando sin dal primo quarto. Nelle frazioni successive i ragazzi di Ramandino, a segno con nove giocatori diversi, allungano e resistono a ogni tentativo di rimonta avversario.

Alla fine il tabellone segna 80-69. Vincono anche Olimpia Milano e Virtus Bologna, che finora hanno vinto una partita in più di Tortona, che ha uno score di 14 vinte e 5 perse. Pesaro quarta ha 11 vittorie. Derthona è al terzo posto di un terzetto in fuga. Ora dal campionato si passa alla Coppa Italia con la Final Eight del Pala Alpitour di Torino, che inizia il 15 febbraio. Per Tortona la prima partita è giovedì 16 febbraio alle ore 20.45 al Pala Alpitour di Torino contro Trento.

Così coach Marco Ramondino al termine della gara: “Dal punto di vista emotivo siamo molto contenti di questa vittoria perché la abbiamo meritata giocando bene, essendo continui e avendo un buon contributo da parte di tutti. Abbiamo tratto vantaggi dall’assetto odierno, grazie alla bravura dei giocatori ad adattarsi e a orientarsi in campo per coprire qualche sbavatura. Abbiamo fiducia di recuperare qualche giocatore per la Coppa Italia, ma noi dobbiamo preoccuparci di scendere in campo in un certo modo al di là del contesto e dell’importanza della partita”.

Bertram Derthona-Pallacanestro Trieste 80-69

(25-16, 50-41, 68-52)

Tabellini:

Derthona: Christon 5, Mortellaro ne, Baldi ne, Errica ne, Candi 16, Tavernelli 6, Filloy 11, Severini, Daum 14, Cain 10, Radošević 12, Filoni 4. All. Ramondino

Trieste: Gaines 11, Bossi, Davis 7, Spencer 4, Deangeli 2, Ruzzier 6, Campogrande, Vildera 4, Bartley 21, Lever, Terry 10. All. Legovich