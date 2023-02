La Cavallerizza diventa un cantiere e Paratissima cerca una nuova casa

I lavori per dare nuova vita alla Cavallerizza Reale di Torino (qui progetti e foto) potrebbero iniziare con l'arrivo del prossimo anno. E Paratissima, incubatore di arte emergente e fiera di Torino dedicata all'arte contemporanea, deve ora cercare - e non è la prima volta - un nuovo spazio, una nuova casa.

Si cerca un immobile nelle zone centrali e semi centrali della Città, preferibilmente Centro, Vanchiglia, San Salvario, ma anche Crocetta, Cit Turin, Lungo Dora e Precollina, in zona residenziale, ben collegata con le stazioni ferroviariee con le linee della metropolitana. Sarà cura di Paratissima effettuare lavori per l'adeguamento delle attività previste.

Paratissima si pone come punto di riferimento culturale per la Città di Torino con eventi espositivi, attività, laboratori e workshop, lungo l'intero corso dell'anno, e come incubatore di artisti emergenti con call, bandi, residenze artistiche e opportunità sia online che offline.

Fondata nel 2005 dall'attuale amministratore delegato Lorenzo Germak, in 18 anni ha cambiato 10 location: dall'ex Moi, a Torino Esposizioni, alla Caserma di via Asti, all'ex Carcere e ora alla Cavallerizza Reale, oltre alle centinaia di spazi e attività commerciali coinvolte nei 4 anni di San Salvario. "Siamo di nuovo in marcia, come è capitato spesso in questi 19 anni. Sogniamo un luogo dismesso e affascinante che attraverso l'arte e la creatività emergente possa essere valorizzato e restituito alla fruizione pubblica. Abbiamo già incontrato la Città di Torino che ci supporterà nel percorso di ricerca ed individuazione della migliore soluzione possibile ma contiamo di esplorare tutte le opportunità che si presenteranno sollecitando sia gli enti pubblici che i proprietari privati" spiega Germark.