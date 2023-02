La cocaina nascosta nel formaggio, 10 arresti

Nascosta nelle forme di formaggio. Pensavano che la cocaina fosse in quel modo introvabile i trafficanti di droga scoperti invece dalla Guardia di Finanza di Torino. Una vasta operazione in tutta Italia partita dalle province di Torino e Asti e con ramificazioni in Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia e Sardegna.



Sequestrati oltre 100 chilogrammi di droga che avrebbero generato introiti illeciti per 20 milioni di euro. 25 erano all’interno di 5 forme di formaggio di tipo grana padano/parmigiano in un furgone diretto in Sardegna. Dieci le persone arrestate, 7 si trovano in carcere e le altre 3 ai domiciliari, dovranno rispondere di associazione per delinquere dedita al traffico e alla commercializzazione di ingenti quantitativi di stupefacenti, principalmente cocaina.



L’attività investigativa è cominciata nei primi mesi dello scorso anno, attraverso pedinamenti e intercettazioni telefoniche e ambientali. Secondo gli elementi raccolti, il gruppo era guidato da un trentasettenne di nazionalità albanese e composto da altre nove persone che agivano soprattutto in Piemonte.



Ingenti le risorse economiche a loro disposizione così come anche dei collaudati sistemi per rendere riservate le comunicazioni. Ad alcuni dei destinatari delle misure custodiali viene anche contestata la detenzione illegale e porto in luogo pubblico di armi da sparo. La droga arrivava dall’estero, in particolare dall’Olanda, veniva poi trasportata a bordo di autoarticolati prima di essere distribuita in tutta Italia attraverso “corrieri” e un ampio parco veicoli.