La Juve, Allegri e il fuorigioco

"Non si può annullare un gol per un capello. Dovremo rasarli tutti!". Alla fine, Max Allegri sbotta. Juventus-Fiorentina: tre volte la palla è finita in rete, e tre volte ci ha messo lo zampino la tecnologia. Urla strozzate in gola, esultanze sub judice e un calcio sempre meno umano. Poco da dire sulla rete di Rabiot: gol line technology, se la palla è dentro, è dentro. Molto da dire invece sui due gol annullati per offside millimetrici, a Vlahovic e Castrovilli (con sospetto fallo). Sono gli effetti del fuorigioco semiautomatico applicato all'attuale regolamento, che però fa a pugni con lo spirito del gioco. Allegri chiede di tornare al concetto di "luce". La Fifa di Gianni Infantino potrebbe andare addirittura oltre: rovesciare la regola. Basterebbe una parte del giocatore in gioco, per sanare la posizione. Nell'intento di favorire il gioco offensivo. La sperimentazione, in Italia, è partita proprio in questi giorni nell'under 18. Regole a parte, la Juve si riscopre più compatta attorno al suo condottiero Massimiliano Allegri: tridente a secco ma promosso, bene Locatelli, Kostic e De Sciglio, alla faccia dei critici. Giovedì sera, in Europa League, c'è il Nantes.

[Allegri Nantes]

Domenica lo Spezia, ritorno a Nantes e, il 28 febbraio, il Toro. Dopo tanto tempo, un derby tra due dirette concorrenti in classifica.

Servizio, Massimo Lanari; montaggio, Alessandro Mancuso

Intervista a Massimiliano Allegri, allenatore Juventus