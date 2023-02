La Juve batte la Lazio e conquista la semifinale

Il gol di Bremer ha quasi il sapore della liberazione, per lui e per la squadra. La Juve finalmente metabolizza la botta del meno 15 e, nella partita decisiva, ritrova la vittoria e una fondamentale semifinale di Coppa Italia, che sarà contro l'Inter. Battuta una timida Lazio, che non va oltre l'azione che, al 13esimo, nasce da un errore di Fagioli che porta Zaccagni al tiro, fuori. Poi una Juve dapprima guardinga, poi via via più pimpante, si fa avanti: prima con Kostic, un minuto dopo, che chiama alla gran parata Maximiano. Poi al 27esimo, quando sempre Kostic crossa in area per Rabiot che però colpisce di testa centrale, facile per Maximiano. Il gol è nell'aria e al 43esimo Chiesa, dalla sinistra, crossa dall'altra parte per Kostic, momentaneamente sulla destra: palla in mezzo, Maximiano a farfalle e Bremer, di testa, che realizza il vantaggio bianconero. Nel secondo tempo la Juve gestisce senza troppi patemi il forcing della Lazio, e anzi al 69esimo va vicina al gol con un lancio di Locatelli per Kean, che però spara addosso al portiere laziale. E' la Juve di un ritrovato Cuadrado e di uno scatenato Kostic, di Locatelli e Fagioli, e di un attivo Federico Chiesa. Campanello d'allarme Vlahovic, apparso ancora lontano dalla condizione migliore. Ma ora, il 4 aprile, semifinale d'andata a San Siro contro l'Inter. E ne vedremo delle belle.