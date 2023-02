Tre punti per continuare la serie positiva in questo febbraio che, quantomeno sul campo, ha per ora regalato alla Juventus solo sorrisi: prima la vittoria in Coppa Italia con la Lazio, poi il netto successo in campionato contro la Salernitana in trasferta.

All'Allianz, fischio di inizio alle 18, arriva la Fiorentina, che segue i bianconeri di due punti in classifica.