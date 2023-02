La neve è tornata a cadere sul Piemonte, qualche fiocco anche sulle colline torinesi

Dopo un sabato tardo primaverile con temperature fino a 20-23 gradi in pianura, nelle ultime ore il Piemonte è stato raggiunto da un nucleo di aria fredda in quota che ha portato un sensibile calo delle temperature e deboli nevicate, nella notte, fino a quote molto basse sulle vallate alpine di Torinese e Cuneese.

Nelle prossime ore, dopo parziali schiarite tra mattina e pomeriggio sul Piemonte orientale, un nuovo nucleo di aria molto fredda porterà un incremento dell’instabilità con la formazione di rovesci di neve fino in pianura, tra la serata e la prossima notte, su Biellese occidentale, Canavese, Torinese e Cuneese, con qualche centimetro sopra i 300 metri di quota e fino a 5-15 centimetri sui rilievi di Torinese e Cuneese a partire dai 500-600 metri.

Possibile una breve imbiancata, la prossima notte, anche sulla collina di Torino e nevischio in città, ma fino a 5-10 centimetri a quote collinari tra Cuneo e Mondovì. Fenomeni complessivamente assenti altrove. Seguiranno poi ampie e generali schiarite entro il pomeriggio di domani. Temperature di stampo invernale nei prossimi giorni, con minime notturne diffusamente sotto lo zero da martedì, e massime in pianura difficilmente superiori ai 5-7°C.