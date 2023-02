Anche se i dati sono in miglioramento, non bisogna abbassare la guardia sui covid per i fragili. E' l'appello che arriva dall'Università di Torino, gli esperti a confronto nel giorno in cui il ministro della Salute Orazio Schillaci dice che "stiamo uscendo definitivamente dalla pandemia". Nell'incontro anche il punto su vaccini e varianti



servizio di Fabrizio Assandri

montaggio Andrea Volpe

voci

Enrico Pira Medico del Lavoro

Giovanni Di Perri Infettivologo

Rossana Cavallo virologa