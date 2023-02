La Sala Rossa si tiene stretta... la cravatta

Non è neppure mancato qualche momento di tensione. Forse inatteso, visto il tema in discussione, ossia l'abolizione dell'obbligo di portare la cravatta durante le sedute del Consiglio comunale di Torino.

La Sala Rossa ha bocciato la proposta di delibera di modifica del Regolamento del Consiglio sul "decoro dei partecipanti alle adunanze". A lanciarla il capogruppo della Lista Civica per Torino, Silvio Viale. Che non solo chiedeva di abolire l'obbligo ma al tempo stesso di equiparare le norme di abbigliamento per uomini e donne relativamente alla

necessità di avere le spalle coperte.

"A Torino c'è un conservatorismo anti-storico, perché la cravatta non è più un obbligo in tante istituzioni - ha detto Viale - L'obbligo di giacca e cravatta è un retaggio di quando la politica era prevalentemente maschile, la delibera chiede dunque di svecchiare il Consiglio ma anche di non fare differenze fra uomini e donne".

Parole che hanno trovato d''accordo la capogruppo di Sinistra ecologista, Alice Ravinale: "L'obbligo di cravatta riporta a dettami di abbigliamento occidentali e la sua abolizione sarebbe utile per una città sempre più multietnica e che vuole aumentare il coinvolgimento di tutti nelle istituzioni".

Posizioni che, tuttavia, non hanno trovato ampio consenso in Sala Rossa. E si è registrato pure uno scontro verbale fra lo stesso Viale e il consigliere di Torino Bellissima Piero Abbruzzese, che ha portato a una sospensione momentanea della seduta.

Alla fine la proposta è stata bocciata. Giacca e cravatta resistono.