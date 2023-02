Il Piemonte è la regione italiana più colpita dalla siccità

Le poche piogge autunnali non hanno inciso sulla situazione che resta grave in tutto il Piemonte. Se la primavera non segnerà una decisa inversione di tendenza rischiamo di avere un'estate drammatica. La Tgr Piemonte continua ad occuparsi della siccità. Oggi in diretta nel nostro tg delle 14 Jacopo Ricca è a Rivarolo, sulle sponde ghiaiose dell'Orco. Proprio qui è prevista la costruzione di un nuovo acquedotto, uno dei lavori anti-siccità in programma. Un'opera da oltre 250 milioni, metà dei quali a carico dell'Unione Europea.

Fa il punto della situazione siccità il direttore dell'Arpa Piemonte Angelo Robotto. Con lui anche il sindaco di Rivarolo Alberto Rostagno, e Roberto Moncalvo, presidente di Coldiretti.

Nel 2022 Il Piemonte è stata la regione con meno pioggia di tutta Europa. Un'anomalia climatica che ha riguardato il nordovest d'Italia, il Canton Ticino e una parte della Francia del sud.

Ulteriore conferma arriva dal report settimanale dell'Osservatorio ANBI sulle

Risorse Idriche. Una relazione che evidenzia che il Piemonte è la regione italiana maggiormente siccitosa.

Le condizioni del fiume Po restano drammatiche con portate,

che rimangono largamente deficitarie a monte e che peggiorano man

mano che ci si sposta verso il delta (praticamente dimezzate

rispetto alla media del periodo): i valori sono ovunque inferiori

all'anno scorso (a Torino : - 46%).

In Piemonte, la situazione

risulta maggiormente compromessa nei bacini idrografici

sud-occidentali, dove i fiumi Maira e Pellice (ad Ovest) hanno

portate, che si aggirano intorno al 50% rispetto al già

deficitario 2022, mentre la Bormida (a Sud) registra valori, che

si attestano intorno al 42% dello scorso anno ed all'Orba manca

quasi il 30% della portata.

"Nel breve periodo climatologico- commenta Francesco Vincenzi,

presidente dell'Associazione Nazionale dei Consorzi per la

Gestione e la Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue (ANBI)-

si ripete una tendenza, che continua a cogliere impreparato il

territorio settentrionale del Paese: ci sono più risorse idriche

al Centro- Sud Italia che al Nord. L'esempio arriva proprio dal

Piemonte, dove oggi sono presenti solo 4 invasi mentre altri da

anni aspettano scelte concrete e poi il Piano Laghetti che ne

prevede, a breve, altri 10, i cui progetti definitivi ed

esecutivi sono solo in attesa di finanziamento: permetterebbero

di trattenere oltre 25 milioni di metri cubi d'acqua, garantendo

irrigazione a quasi 17.000 ettari di campagne".