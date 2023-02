Il commosso ricordo di Lapo Elkann: "La mia supernonna Marella"

Lapo Elkann ha affidato ai social un ricordo per la nonna Marella Caracciolo, vedova di Gianni Agnelli, morta a Torino il 23 febbraio di quattro anni fa. Il nipote dell'Avvocato ha scelto parole dolci per ricordare una figura per lui molto importante che vive tutt'ora nel suo cuore e nei suoi ricordi.

Il ricordo di Lapo Elkann per la nonna Marella Caracciolo