Ha lasciato la figlia di tre anni sola in casa per andare al bar, una mamma di 23 anni è stata denunciata dai carabinieri di Verbania per abbandono di minori.

Ad avvisare i militare dell'Arma l'ex compagno della donna.



La 23enne era scesa nel locale sotto casa, aveva bevuto degli

alcolici, e pochi minuti dopo era tornata dalla figlia.

I carabinieri hanno trovato la piccola in buone condizioni.