Il Tar inaugura l'anno giudiziario, il presidente: "Abbattuti i ricorsi pendenti ma non abbastanza"

Diminuiscono i ricorsi pendenti al Tar del Piemonte, ma non tanto quanto sperato. E' il bilancio che emerge dalla relazione del presidente dell'organismo Raffeale Prosperi, per l'inaugurazione dell'anno giudiziario amministrativo, che si è tenuta stamane a Torino.

Al primo gennaio 2022 i ricorsi pendenti erano 2588. All'inizio di quest'anno invece erano 2482, cioè 106 in meno, pari a poco più del 4%. Un risultato non ha centrato l'obiettivo del 10%, ha ammesso il magistrato, che lui stesso aveva fissato un anno fa. Tuttavia, ha aggiunto, l'anno in corso sta procedendo più spedito. A oggi, 147 ricorsi sono stati definiti, a fronte di 105 sopravvenuti. A questo ritmo, a fine anno l'abbattimento dei ricorsi pendenti potrebbe superare i 300 e superare la soglia auspicata del 10%.

Un risultato che dipenderà anche dall'apertura della terza sezione. Attesa da tempo, doveva entrare in funzione il primo aprile ma è stata rimandata di due mesi, al primo giugno, a causa di ritardi con un concorso pubblico di assunzione.

Tra gli elementi segnalati da Prosperi, il più sorprendente riguarda i provvedimenti in materia di detenzione di armi. "Siamo subissati - ha detto - da ricorsi" da parte di chi si vede vietata o revocata la licenza. Per questo Prosperi ha invitato il prefetto, presente alla cerimonia, a limitare i dinieghi.

Infine, il giudice ha sottolinato che il Tar "non può sopperire del tutto ad inefficienze della macchina amministrativa" né può diventare un rimedio "allorché le norme diventano veramente incomprensibili". "Una buona legislazione - ha spiegato - cosi' come l'efficienza della macchina burocratica, devono ritenersi il bene primario e il ricorso alla giustizia amministrativa un rimedio che non può essere fisiologico".