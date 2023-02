Le quattro università piemontesi per lo sviluppo sostenibile

I quattro atenei piemontesi stringono un patto per sostenere la Regione Piemonte nelle politiche per uno sviluppo sostenibile. I dettagli vengono illustrati oggi, 13 febbraio 2023, alle ore 12, presso la Sala Trasparenza della Regione Piemonte (piano terra di piazza Castello 165), dove i quattro rettori sigleranno il RUS Piemonte. Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile. Ci saranno: Bartolomeo Biolatti, Rettore dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, Gian Carlo Avanzi, Rettore dell’Università del Piemonte Orientale, Guido Saracco, Rettore del Politecnico di Torino, e Stefano Geuna, Rettore dell’Università di Torino. Interverranno inoltre Alberto Cirio - Presidente Regione Piemonte, Matteo Marnati - Assessore Ambiente, Energia, Innovazione Regione Piemonte, Patrizia Lombardi - Presidente Rete delle Università per lo Sviluppo Sostenibile. La finalità principale della Rete è la diffusione della cultura e delle buone pratiche di sostenibilità, sia all’interno che all’esterno degli Atenei (a livello urbano, regionale, nazionale, internazionale), in modo da incrementare gli impatti positivi in termini ambientali, etici, sociali ed economici delle azioni poste in essere dagli aderenti alla Rete.

Più in dettaglio gli obbiettivi della Rete delle Università per lo sviluppo sostenibile sono:

armonizzazione delle attività istituzionali e miglioramento della gestione degli aspetti ambientali e sociali degli aderenti, anche mediante un osservatorio permanente dello stato della sostenibilità degli Atenei e la definizione di un framework condiviso e di metriche appropriate per il monitoraggio delle prestazioni ambientali, sociali ed economiche degli Atenei e relativa attività di benchmarking;

(Dal sito reterus.it)