Rubava e rivendeva auto di lusso: il Tribunale gli confisca una villa a Leinì

Beni per un valore totale di 600mila euro sono stati confiscati a un uomo, già condannato in primo grado per aver fatto parte di una banda che rubava auto di lusso per poi smontarle e rivenderle in diversi Paesi del Nord Africa. Al 56enne, italiano, pregiudicato per altri reati contro il patrimonio, sono stati confiscati la società di autodemolizione, una villa a Leinì, nel Torinese, del valore di mezzo milione di euro, un’auto, diversi altri automezzi utilizzati per l’attività e alcuni conti correnti, un patrimonio accumulato proprio attraverso i reati commessi. La società e la villa erano fittiziamente intestate a un familiare.

La confisca è stata eseguita dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Torino su proposta del Questore di Torino, al termine di un'indagine della Divisione polizia anticrimine, che ha messo in luce la sproporzione tra l’elevato tenore di vita ostentato dall'uomo e i redditi dichiarati, che rasentavano la soglia di povertà. Il 56enne, ritenuto socialmente pericoloso dal Tribunale di Torino, è stato anche sottoposto a sorveglianza speciale per tre anni, con obbligo di dimora nel Comune di residenza.