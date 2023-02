Lo smog non cala, ancora due giorni di stop alle auto fino a Euro5

Ancora due giorni di semaforo arancione a Torino. I dati di Arpa Piemonte hanno confermato il livello 1 del semaforo anti smog per le giornate di martedì e mercoledì compreso, prossimo giorno di controllo.

Proseguono dunque le limitazioni al traffico che si aggiungono alle misure strutturali. Di conseguenza restano fermi i veicoli diesel fino agli euro 5, per il trasporto persone, dalle 8 alle 19, e dei diesel euro 3 e 4 per il trasporto merci. Lo stop riguarda anche i mezzi che hanno attivato il sistema move in.