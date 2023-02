Licenziò maestra vittima di revenge porn: confermata la condanna. La giovane: "Arrivata la verità"

“Ringrazio la mia famiglia, i miei amici e tutti quelli che mi sono stati vicino. Anche grazie a loro ho imparato che non bisogna mai avere paura e che se tieni duro la verità alla fine arriva”. Ha commentato così la conferma delle condanne in secondo grado la giovane maestra d'asilo del Torinese licenziata dopo la diffusione non consensuale di sue immagini intime.

Poche parole affidate agli avvocati: lei non ha voluto essere in aula, alla lettura della sentenza con cui la corte d'Appello di Torino ha confermato il giudizio di primo grado del febbraio 2021: tredici mesi di reclusione alla direttrice dell’asilo e dodici mesi alla mamma di un'alunna, colpevoli - secondo i giudici - di aver sottoposto l’insegnante allora 25enne a una gogna pubblica e a pressioni tali da farle perdere il posto di lavoro. La difesa della preside si riserva di valutare il ricorso in Cassazione dopo aver letto le motivazioni.

I fatti risalgono alla primavera del 2018. L’allora fidanzato della maestra, senza il suo consenso, condivise in una chat di amici alcune foto e video intimi che la giovane gli aveva inviato privatamente. Immagini che cominciarono a circolare anche tra le colleghe della vittima e tra i genitori degli alunni dell’asilo. L'ex fidanzato della giovane ha scontato un anno di messa alla prova ai servizi sociali. Lei non ha più trovato lavoro nel settore educativo.