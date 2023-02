Magliano Alpi pioniere in Italia dell'energia condivisa

Rendere il proprio comune energeticamente autonomo. Questo il sogno di Marco Bailo sindaco di Magliano Alpi, comune di poco più di 2mila anime del cuneese: ora quel progetto sta diventando sempre più realtà. Qui due anni fa è stata fondata prima comunità energetica rinnovabile in Italia



Pannelli fotovoltaici sui tetti del comune, scuola palestra. L'energia così prodotta condivisa in loco. Ad oggi la comunità conta 12 soci ma si sta sempre più allargando.



Anche le aziende della zona si stanno attrezzando per entrare nella rete di condivisione.

Interviste a

Marco Bailo - sindaco di Magliano Alpi

Luca Barbero - Gruppo Operativo Comunità Energetiche Rinnovabili

Marco Alberani - imprenditore