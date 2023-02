Maltempo, l'allarme di Coldiretti "rischio danni alle colture"

Il freddo delle ultime ore sta mettendo in pericolo le fioriture fuori stagione di albicocchi, mandorli, peschi e ciliegi. A lanciare l'allarme Coldiretti Alessandria che sottolinea come il brusco abbassamento delle temperature unito al vento gelido ed all'assenza di precipitazioni stanno mettendo in pericolo il comparto dell'agricoltura.

Colpiti anche gli ortaggi, come lattughe, asparagi, bietole, cavoli, spinaci, fave e piselli. Lo sbalzo termico ha inevitabilmente conseguenze sull'aumento dei costi di riscaldamento delle produzioni in serra. "Vista la situazione climatica - sottolineano il presidente Mauro Bianco e il direttore Roberto Bianco - chiediamo alle compagnie assicurative di attivarsi tempestivamente per mettere a disposizione la possibilità di sottoscrivere polizze, nel caso di danni alle colture causati dal ritorno del gelo. L'agricoltura è l'attività economica che più di tutte le altre vive, ogni giorno, le conseguenze dei cambiamenti climatici ma è anche il settore più impegnato per contrastarli".