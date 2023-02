Ancora pioggia e neve sul Piemonte, qualche disagio nel Cuneese

Dal pomeriggio di domenica 26, un’intensa nevicata sta interessando tutto il Piemonte occidentale e sud-occidentale, con accumuli consistenti soprattutto sul Cuneese, dove è anche in vigore un’allerta gialla per neve. Nelle ultime ore i depositi di neve fresca al suolo hanno localmente superato il metro tra le Alpi Marittime meridionali e le Liguri, specie nella zona di Limone Piemonte, Prato Nevoso e Artesina, dove sono in atto vere e proprie bufere di neve. A bassa quota si registrano oltre 20 centimetri a Cuneo, Mondovì e Ceva, che diventano circa 40 già da quote di medio-alta collina sopra i 500 metri tra Monregalese, Cebano e Langhe. Scuole chiuse a Mondovì e Ceva.

Anche le valli del Torinese sono state interessate da nevicate a tratti intense, seppur con accumuli più modesti rispetto al Cuneese, e in genere compresi tra i 20 e i 40 centimetri sopra i 600 metri di quota. Pioggia mista a neve, alternata a fasi di neve bagnata anche a Torino, mentre sulla fascia collinare del Po si registrano accumuli fino ad oltre 10 centimetri al Colle della Maddalena e 5-8 centimetri a Pino Torinese e colline del Chivassese.

In provincia di Cuneo si registrano da ieri disagi alla circolazione per le abbondanti precipitazioni nevose. Nelle medie valli alpine la coltre ha superato i 50 centimetri con punte di oltre un metro in alta montagna.

Dalle 21 di ieri sera è stata disposta la chiusura del Colle della Maddalena, in Valle Stura, da Argentera fino al confine di stato con la Francia.

Vigili del Fuoco e volontari anti incendi boschivi sono intervenuti nelle ultime ore per rami caduti sulle strade a causa della neve. Gli interventi maggiori si sono registrati in Valle Varaita, lungo la colletta di Barge e nel monregalese. Nei pressi di Demonte disagi alla circolazione ieri sera per un tir bloccato in mezzo alla strada.

Nelle prossime ore proseguirà a nevicare sul Cuneese fino in pianura, in nuova intensificazione tra la serata di oggi e la mattinata di domani su tutto il Piemonte occidentale ma con quota neve in risalita oltre i 500-700 metri sul Torinese e dai 300 metri sul Cuneese.